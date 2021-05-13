شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الفيوم»: إزالة 5 حالات تعدي أول أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم استمرار الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدهاخلال اجازة عيد الفطر

وسرعة إزالة أي مباني عشوائية ودون ترخيص، وإحالة المخالفين للنيابة،العسكرية لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين وان الادارات الزراعية قامت بتنفيذ 5 حالات ازالة لتعد بالبناء على الاراضى وأشار بأن غرف عمليات المديرية برئاسة المهندس نصر محمود مدير عام الشؤون الزراعية تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بالإدارات الزراعية بالمراكز وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة .

وقال «مصطفى» في تصريحات صحفية، الخميس، إن جهاز حماية الاراضى بالمديرية بقيادة المهندس على مسعد مدير عام الحماية قام بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه بتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية .حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة 3 حالات بناحية دار السلام على مساحة 3 قيراط كما تم إزالة لعدد وأحد حالة بناحية بندر طامية على 4 سهم وبذلك يكون جملة الإزالة اليوم مساحة 3 قيراط و4 سهم .

وأضاف أن الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس نفذت إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية سنورس أول مساحة ١٢سهم ب وقيام الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله على مساحة واحد قيراط و12سهم بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس عيد يوسف مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية العامريه والمهندس صبحي سلومه مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية العدوه والاستاذ محمود رمضا،ن رئيس الوحدة المحليه بناحية قرية العدوه بازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز.