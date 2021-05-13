شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل غاراته على «غزة».. ومصر تتوسط للتهدئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى غاراته، الخميس، على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالى، وعزز حشوده العسكرية بشكل غير مسبوق على الحدود مع القطاع تأهبًا لشن عملية برية، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق نحو 300 صاروخ طالت مناطق فى جنوب وشمال إسرائيل، فيما اتفق سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره الروسى سيرجى لافروف، على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة القطاع، بينما قالت مصادر فلسطينية إن هناك محادثات للتهدئة بوساطة مصرية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 300 صاروخ جديد، الخميس، ووسّعت المناطق التى استهدفتها، وطالت صواريخها جنوب ووسط إسرائيل، كما وصلت الصواريخ لأول مرة مناطق فى الشمال الإسرائيلى، ودوت صافرات الإنذار فى منطقة الشارون الشمالية وفى الجليل.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، الخميس، وسط قصف برى بالدبابات والمدفعية التى احتشدت على طول الخط الحدودى مع غزة، ما أسفر عن استشهاد 90 فلسطينيًّا، بينهم نساء وأطفال.

واتفق وزير الخارجية المصرى ونظيره الروسى، خلال اتصال هاتفى، على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكى يتوقف نزيف الدم، مؤكدين أن ما يجرى يُثبت ويؤكد أن التحرك السياسى وتوقف المواجهة العسكرية، أمر لا غنى ولا بديل عنه.

ودعت الصين وتونس والنرويج، مجلس الأمن الدولى، لعقد اجتماع طارئ، لبحث وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.