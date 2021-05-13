شكرا لقرائتكم خبر عن «بلالين وزينة وجاتوهات».. مظاهر احتفال «عزل قطور وحميات بسيون» بالعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل صحة الغربية، إن فيروس كورونا المستجد لم يمنع مرضى كورونا من الاحتفال بالعيد داخل مستشفى عزل قطور وحميات بسيون، حيث حرص فريق العلاقات العامة والفرق الطبية على نشر الفرحة بين المصابين بنشر «البلالين» والزينة والإضاءة وكعك العيد والتورت والجاتوهات في جميع أرجاء المستشفى.

وأضاف «حميدة» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم توزيع الهدايا العينية والرمزية على المرضي في محاولة لرفع الروح المعنوية بينهم وإسعادهم أسوة بجميع المحتفلين بالعيد.

وأشار إلى أن «أجواء كورونا لم تمنعنا من الاحتفال بالعيد، حيث تم تعليق الزينة في معظم أقسام المستشفى يوم الوقفة؛ لإدخال الفرحة والبهجة على المرضى وأطفالهم، كما حرص الموجودون على التكبير والتهليل منذ الساعات الأولى من الصباح حتى يشعر المحتجزون بأجواء عيد الفطر المبارك وكأنهم في منازلهم وبين أسرهم».