شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية «الهانم» بقصر ثقافة الإقالتة غرب الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقليم جنوب الصعيد بقصر ثقافة الاقالتة، الخميس، العرض المسرحى «الهانم» للمؤلف حسام الدين عبدالرؤوف والمخرج احمد يوسف الجمل والمسرحية مقتبسة من القصة العالمية «زيارة السيدة العجوز» للكاتب العالمى السويسرى دورينمات.

وشارك في العرض المسرحى مجموعة من الفتيات والشباب والذى أقيم بمناسبة عيد الفطر المبارك وتضمن مجموعة من الاغانى والألحان والموسيقى التصويرية والمناظر الطبيعية للمسرح والازياء التي تناسب العرض المسرحى ..

وقال مؤلف المسرحية ان المجتمع يفقد في كثير من الأحيان سكينته وأمنه عندما يداعب المال أنوف أفراده، فيتملكهم الطمع، ويُخرج أسوأ ما فيهم من خصال تُذهب كل فضيلة لديهم، ويصبح هذا التدنى الأخلاقى وشهوة حب المال والضعف أمامه؛ وسيلة لكل منتقم يجعل بها من هؤلاء قتلة بالوكالة.

ومن جانبه قال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بالأقصر ان فرع ثقافة الاقصر يقوم بعرض عدد من الأعمال المسرحية بمختلف قصور الثقافة من خلال مجموعة من المواهب الشبابية في التأليف والإخراج والتمثيل والإضاءة والديكور مؤكدا دعم الثقافة لهذه المواهب التي تعد مستقبل الاقصر عاصمة الثقافة العربية.

مسرحية الهانم

مسرحية الهانم

مسرحية الهانم

مسرحية الهانم