شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه للأمير فهد بن سلطان، معربًا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.