شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مطرانية إسنا يُهنئ قيادات المدينة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد كنسي برئاسة القمص متاؤس زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، ووكيل مطرانية إسنا للأقباط الأرثوذكس، الخميس، مجلس مدينة إسنا، الخميس، لتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية.

استقبل الوفد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلاء جعفر السكرتير العام بديوان المجلس، وتوجه القمص متاؤس زخارى وكيل مطرانية إسنا والوفد المرافق له، إلى مركز شرطة إسنا لتهنئة القيادات الأمنية بالمركز وفرقة الجنوب بإسنا ..

وأعرب الجميع عن تقديرهم وامتنانهم للروابط والعلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية والدينية والأمنية والعسكرية والشعبية ..

من جانبه، أعرب القمص متاؤس زخاري، عن خالص التهنئة للقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن من أبناء محافظة الأقصر العريقة من مسيحيين ومسلمين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مؤكداً أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.