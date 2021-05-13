شكرا لقرائتكم خبر عن وفود سياحية من دول العالم تزور المتحف القومي للحضارة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول أيام عيد الفطر المبارك توافد إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عشرات المجموعات السياحية من جنسيات مختلفة من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وأسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، كما حرصروا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.