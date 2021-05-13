شكرا لقرائتكم خبر عن العيد «فرحة».. وإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدّى المصريون صلاة عيد الفطر فى المساجد، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة لمجابهة تفشّى فيروس كورونا، حيث التزم المصلّون بارتداء «الكمامات» والحفاظ على مسافات التباعد فيما بينهم، وصلّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمسجد العلمين الجديدة فى مطروح.

وتبادل الرئيس التهانى مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة حلول العيد، حيث أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى، والرئيس العراقى، برهم صالح، والرئيس التونسى، قيس سعيد، متمنيًّا للأمة الإسلامية جمعاء، الخير واليمن والبركات.

وتضمنت خطبة صلاة العيد، حث المواطنين على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعى فى الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة لاستحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح، خصوصًا فى مثل هذه المواسم الدينية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة أن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

الرئيس السيسى يصلى العيد فى العلمين الجديدة

وحرص العديد من المحافظين، الخميس، على أداء صلاة العيد بالمساجد الرئيسية فى المحافظات، وسط تشديدات أمنية وإجراءات احترازية على أعلى مستوى، فيما ساد الهدوء مختلف شوارع مدن البحر الأحمر، أول أيام العيد، مع خلوها من أى مظاهر للاحتفالات، باستثناء صلاة العيد، فبعد غلق الشواطئ العامة والحدائق والأندية لمنع التجمعات، لم يجد الأهالى مكانا للاحتفال إلّا باللجوء لتنظيم الرحلات البحرية باللنشات داخل شواطئ المحميات الطبيعية والجزر البحرية، فى مناطق سطايخ ويوتوبيا والجفتون ومجاويش وأبومنقار.

وشهدت الفنادق والقرى السياحية بالغردقة، نسبة إشغالات وصلت لـ 100%، فى اليوم الأول لإجازة العيد، من نزلاء السياحة الداخلية، فيما علّقت «فنادق الجونة» وعدد من فنادق أبوسومة ومكادى وسهل حشيش، لافتة «كامل العدد» حتى انتهاء الإجازة، وسط إجراءات وقائية لحماية النزلاء والعاملين من الفيروس.

وشهدت الفنادق والقرى السياحية بالغردقة والجونة وسهل حشيش، استقبال عدد كبير من المشاهير من الوزراء والسفراء، ونجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة؛ لقضاء إجازة العيد على شواطئ البحر الأحمر.