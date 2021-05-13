شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل مليونًا و800 ألف جرعة لقاح «استرازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مصر، الخميس، مليونًا و768 ألفًا و800 جرعة لقاح «كورونا» من إنتاج شركة «أسترازينيكا» بمطار القاهرة الدولى، كثانى دفعة ضمن اتفاقية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، و«يونيسيف»، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا. وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن مصر تسلمت الشحنة الأولى من «أسترازينيكا» ضمن اتفاقية «كوفاكس» في إبريل الماضى بإجمالى 854 ألفًا و400 جرعة، ومن المقرر وصول 500 ألف جرعة أيضًا من لقاح كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم».

وأضافت أن مصر ستتسلم 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الجارى لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصينى ضمن الاتفاقية الموقعة بين شركتى «فاكسيرا» و«سينوفاك» تكفى لتصنيع مليونين وربع من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع 40 مليون جرعة منه بنهاية العام الجارى.

ولفت الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، إلى استمرار عمل مراكز تلقى اللقاحات خلال أيام عيد الفطر، والتى تخطى عددها 400 مركز على مستوى الجمهورية.

وواصلت المحافظات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع بدء تطعيم جميع سائقى التاكسى بمدينة شرم الشيخ، ضمن الخطة الموضوعة لتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى.

وأعلنت وزارة الصحة تعافى 564 مصابًا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتسجيل 1187 إصابة جديدة، ووفاة 58 حالة جديدة، وأن إجمالى العدد الذي تم تسجيله 240 ألفًا و927، من ضمنهم 178805 حالات تم شفاؤها، و14091 وفاة.

عالميًا، اتهم تقرير صادر عن خبراء مستقلين في منظمة الصحة العالمية، المنظمة بالبطء في إجراءات محاربة الفيروس، وتأخرها في طلب ارتداء الكمامات وإعلان الوباء كجائحة عالمية، وكذا الصين لتأخرها في الكشف عن الوباء، حيث أضاع الجميع الكثير من الوقت الثمين.