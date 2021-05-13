شكرا لقرائتكم خبر عن متعافون من الإدمان يدخلون المراكز العلاجية في الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل المرضى، خلال أيام العيد.

وقال المركز، في بيان، إنه يتم حجز المتعافين في المراكز كحماية لهم في الأعياد والمناسبات، كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك المرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، إذ يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.

وأضاف أن المراكز العلاجية تتضمن صالات جيم وورش تدريب لتدريب المتعافين على المهن الحرفية التي تحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، وأنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية.

ويواصل الصندوق استمرار عمل الخط الساخن «16023» طوال أيام عيد الفطر، لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج، وتوفير المشورة العلاجية، ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.