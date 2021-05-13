شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية في العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يجرى تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الخامس، بينما يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا بالمرحلة الأولى.

وأضاف «الجزار»، أنه يجرى الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا)، بإجمالى مسطحات 465 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا)، بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، لافتًا إلى أنه من المقرر تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا.