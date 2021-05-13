شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات السياحة الأردنية ميناء نويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء نويبع، التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الخميس، العبارة «سينا»، التابعة لشركة الجسر العربى للملاحة، وعلى متنها 205 سائحين أردنيين خلال رحلتين بحريتين، كأول الأفواج السياحية الأردنية، ضمن الرحلات البحرية التي تقرر تسييرها خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو الجارى، على الخط الملاحى «نويبع- العقبة».

وتم تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية، وتوفير كادر طبى، وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات، وكذا تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة. وتأتى الرحلات السياحية تأكيدًا على عمق أواصر المحبة والتعاون والعلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، ودعم ومساندة الأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين بكافة الجهود.