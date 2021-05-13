شكرا لقرائتكم خبر عن فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية والكهرباء والمياه والبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية الموازنية، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للبترول، بالاتفاق على سداد مستحقات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية مركزيًّا.

وأضاف «معيط» فى بيان الخميس، أن الخزانة العامة للدولة، تتولى تحويل قيمة هذه المستحقات للهيئة العامة للبترول مباشرة؛ خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها؛ بما يُسهم فى تمكين هذه الجهات من الوفاء بأعبائها والتزاماتها، على النحو الذى يضمن تحقيق المصلحة العامة.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من بداية العام المالى الحالى، تم إجراء «قيد التزام» على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، المدرجة بموازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية؛ لتتولى الوزارة سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الموازنية مركزيًّا، على ضوء المصادقات الواردة من هذه الشركات، والمعتمدة من الجهات الموازنية.

وأوضح أنه سيتم سداد قيمة مستحقات الشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لدى الهيئات الموازنية مركزيًّا، وتم تحويل مليارى جنيه بالفعل للهيئة العامة للبترول مباشرة، وقبل نهاية يونيو المقبل سيتم تحويل 5.6 مليار جنيه أخرى، على ضوء اتفاق فض التشابكات المالية الذى تم توقيعه بين هذه الأطراف، بما يتسق مع الجهود المبذولة لإنهاء أى تشابكات مالية بين الجهات الحكومية «المدينة والدائنة».