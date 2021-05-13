شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 62 ألف حالة تعدٍّ ضمن «حملة إنقاذ النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، على التعامل الحاسم مع أى تعديات على نهر النيل، مؤكدا أن أجهزة الوزارة ماضية فى التصدى لكافه المخالفات، موضحا أن الإجراءات الفورية والصارمة التى تتخذها أجهزة الوزارة، هى رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأى مخالفة على نهر النيل.

وأعلن عبدالعاطى إطلاق الحملة القومية لـ«إنقاذ نهر النيل»، بداية يناير، 2015، برعاية رئيس الجمهورية، وذلك للحد من انتشار التعديات على المجرى، مؤكدا أن المتابعة والتصدى والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لجميع المخالفين، وتقليص الفجوة بين المزال والمحرر.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، عن إزالة ما يقرب من 62 ألف حاله تعدٍّ حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت فى مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

ورصدت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو حلوان بإقامة كافيتريا، وعلى الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة، واستجاب المخالف وأزال الكافيتريا بمعرفته، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب، وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إدارة حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفى ظل المتابعة المستمرة للتعديات التى سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى، رصدت الوزارة قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بالجيزة، سبق القبض عليه وإزالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة العسكرية وخروجه بكفالة ٥ ملايين جنيه، إلا أن المخالف حاول استغلال إجازة العيد لإعادة المخالفة، وبعد رصده، أزال المخالفة بمعرفته ووقع إقرارًا بعدم تكرارها.

وفى المنيا، تم رصد مجموعة من سيارات النقل، تقوم بردم بعض أراضى طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير 40 محضر مخالفة، وقرار إزالة، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة.