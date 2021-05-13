شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إلكترونية تدعو للتكافل المجتمعي: «أغنوهم عن ذلّ السؤال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تنفيذ حملة توعوية إلكترونية، بعنوان: «أغنوهم عن ذلّ السؤال»؛ لدعوة الناس إلى تحقيق معانى التكافل المجتمعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين، خاصة فى أيام عيد الفطر المبارك، وفى ظل هذه الظروف التى يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تأتى ضمن الأنشطة والفعاليات التوعوية التى ينفذها المجمع إلكترونيًّا عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى، ومن خلال الصفحات الشخصية للوعاظ والواعظات، لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى ودوره فى رقى المجتمع ونهضته.