شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًّا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية «طابا»، ولنش الصواريخ «18 يونيو»، مع المدمرة الأمريكية «Uss Mahan» من طراز أرليك بيرج، وسفينتى المرور الأمريكيتين: «Uscgc Charies Moulthrope»، و«Uscgc Robert Goldman»، بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتى تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية، فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية؛ لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأمريكى، فى دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.