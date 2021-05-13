شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء أوروبا واليابان يعلقون على تسلم مصر لقاح كورونا استرازينيكا من كوفاكس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الدكتور سيريل جان نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، في بيان لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة تسلم مصر الدفعة الثانية من لقاح استرازينيكا من كوفاكس،: «يسرني أن أرى وصول شحنة أخرى من اللقاحات التي توفرها كوفاكس إلى مصر، مما يدل على أن التزامنا المتعدد الأطراف والمتواصل تجاه مكافحة هذا الوباء يؤتي ثماره، ويبعث على الأمل، فكل شخص يتم تلقيحه يقربنا من العودة إلى الحياة الطبيعية«.

وأضاف سيريل، إن المسار المتعدد الأطراف للتعاون والتضامن هو الرد الصحيح على هذا التحدي العالمي، ويجب ألا نتقاعس في جهودنا المشتركة إلى أن تتوفر السلامة ويتحقق الأمان للجميع.»

كما أعرب جيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر، عن سعادته بوصول الشحنة الثانية من اللقاحات إلى مصر قائلًا: «يسعدني أن أرى برنامج وخطة كوفاكس تواصل إنجازاتها في توصيل اللقاحات، وسيكون من شأن هذه الشحنة الثانية، والتي تبلغ 1.77 مليون جرعة وتأتي عقب انقضاء شهر واحد فقط على وصول الشحنة الأولى، مساعدة الناس هنا في مصر ممن هم في أمس الحاجة إليها، من الطواقم الطبية الذين يتصدرون الصفوف الأمامية، وأولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر عُرضة للمخاطر، وكبار السن. فهذا اللقاح سينقذ الكثير من الأرواح. وينبغي أن تتضافر جهودنا جميعاً من أجل التغلب على جائحة كوفيد-19 وهي مسؤولية تتحملها المملكة المتحدة بجدية بالغة. وأنا فخور بأننا، بوصفنا مانحاً رئيسياً لمنظومة كوفاكس، نعمل على ضمان وصول اللقاحات إلى الجميع.»

وتحدث بيرأكسل فريلينجسدورف، القائم بأعمال السفير السويدي بالقاهرة، عن جهود السويد في هذا الشأن وضرورة تضافر الجهود العالمية، قائلاً: «إننا بحاجة إلى المزيد من التعاون والتضامن الدولي للتصدي للأزمات العالمية في وقتنا الراهن. إن السويد تعد الآن أكبر مساهم بالنسبة للفرد في مبادرة كوفاكس، وعلاوة على ذلك، تبرعت السويد بمليون جرعة إضافية لكوفاكس في وقت سابق من هذا الأسبوع. وسوف نواصل العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وخارجه من أجل تحقيق االعدالة في الحصول على اللقاحات وضمان توزيع أكثر إنصافاً لها. فلا أحد بمأمن حتى يصبح الجميع في أمان.»

كما قال نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر: «لقد عملت اليابان على إنشاء وتشكيل منظومة كوفاكس، فقد ساهمت بالفعل بمبلغ وقدره مائتي مليون دولار أمريكي، كما أنها ستشارك مع جافي Gavi في استضافة قمة الالتزامات المسبقة للسوق في يونيو المقبل، وذلك من أجل تعزيز هذه الآلية الدولية لضمان وتعجيل الوصول العادل إلى لقاحات كورونا بغض النظر عن مستوى الدخل.

وقررت اليابان أيضاً توسيع نطاق خدمات دعم الميل الأخير لتشمل مصر، وستقوم اليابان بتوفير 760 مركزاً للتلقيح في مصر بمرافق للتخزين المبرد من خلال يونيسف من أجل إتاحة اللقاحات ووصولها للجميع. وسنواصل العمل في إطار مفهوم الأمن البشري عدم إهمال صحة أي إنسان أو تركه يتخلف عن الركب.