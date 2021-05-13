شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ثانى أيام العيد بطاقة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بطاقة 50% لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات العيد واللحوم والدواجن على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل السبت ثالث أيام العيد.

كما تواصل شركتي الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات، كذلك استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه، بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين للمرور على المخابز والمنشآت التموينية ، كذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.