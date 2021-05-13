رغم الجائحة.. العيد فرحة.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر فى العلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة.. السيسى مهنئا الشعب: أسأل الله أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور، وأول صلاة عيد فى زمن «كوفيد - 19» وسط إجراءات احترازية.. رغم الجائحة.. العيد فرحة.. «الثقافة» تحتفل على «يوتيوب».. و5 طرق لقضاء العيد فى البيت.

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