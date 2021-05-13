شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حفلات مايو بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعليق إقامة كافة الحفلات والفعاليات بالمسرح طوال شهر مايو الجارى.

وأكدت إدارة المسرح، أن ذلك الأمر يأتى لتجنب التجمعات فى ظل ظروف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن نيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية أكد أنه بالتشاور مع الآباء كهنة الكنيسة تقرر وقف قداسات الشعب حتى آخر مايو بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بطوسون، وذلك نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا الفترة الحالية، وحرصا على سلامة المواطنين.