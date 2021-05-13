شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أمير منطقة تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، الخميس، من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص امتنانه للامير فهد بن سلطان، معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.