شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى تصادم سيارة نقل ودراجات نارية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نصف نقل مُحملة بأسماك مملحة "فسيخ" والأخرى ملاكي، وعدد من الدرجات النارية بطريق "الإبراهيمية – ديرب نجم" بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نصف نقل مُحملة بأسماك مملحة "فسيخ" والأخرى ملاكي، وعدد من الدرجات النارية بطريق "الإبراهيمية – ديرب نجم".

أسفر الحادث عن مصرع شاب وربة منزل، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة الجسد، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف، فيما تم رفع ىثار الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.