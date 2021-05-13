شكرا لقرائتكم خبر عن "كاش وفكة" عيدية الدولة للمصريين فى عيد الفطر المبارك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مصرفية مسئولة، لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الفطر المبارك بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، فى عيد الفطر المبارك، وأكدت وزارة المالية أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك.. وينشر ”الخليج 365” أبرز تعليمات الدولة لتوفير الكاش وعيدية المصريين.

* تغذية ماكينات الصراف الآلى بالكاش بشكل دورى ومراعاة الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها الماكينات.

* رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 50% منذ يناير الماضى.

* زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك.

* حجم "الفكة" المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا.

* احتياطى "الفكة" يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام.

* زيادة العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يضمن عدم حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات والمحلات التجارية والتيسير على المواطنين