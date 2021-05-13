"الأحوال المدنية" يستخرج 139 بطاقة رقم قومي للسيدات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق المرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي قرية (قرية نشرت بمركز شرطة قلين) بمحافظة كفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لعدد 139 سيدة.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة" بمقر فرع القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي (لمواطن محجوز بإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.