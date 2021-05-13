قصر الجنازات والأكاليل على الأُسَر.. إيبارشيات بالكنيسة تقرر تقليل القداسات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

أعلنت عدة إيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق الصلوات بحضور الشعب خلال الفترة المقبلة نظرًا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا، فيما قررت بعضها إقامة الصلوات بحضور 25% من أبناء الشعب مع تعليق باقي الخدمات وإقامة صلوات الجنازات والمعموديات والزيجات بحضور الأسرة فقط.

وأعلنت إبيارشية مطاي برئاسة الأنبا جورجيوس، أنه نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد تقرر أن تقام القداسات بالكنائس أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، كما تقام تذكارات الأربعين والذكرى السنوية في نفس هذه الأيام.

وأشار الأنبا جورجيوس في بيان للإيبارشية، إلى أنه سيتم تقسيم الشعب بحيث يكون لكل فرد قداس واحد شهريًا، أما بالنسبة لبقية الخدمات (المعموديات والجنازات)، فيتم التعامل معها بنفس ما جاء بالبيان السابق.

من جانبه، أصدر الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، عدة قرارات بشأن تفشي فيروس كورونا، تمثلت في أن يكون الحضور بنسبة 25% (فرد واحد في الدكة)، فيما يُقام قداسان فقط في الأسبوع، مع مرونة الأوضاع حسب كل كنيسة وظروفها.

وشدد الأنبا مارتيروس على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعناية، فيما يمكن البدء بعد الأحد القادم لتوعية الشعب، فيما تُمنع الاجتماعات الكنسية تمامًا، مع سريان تلك القرارات لمدة 3 أسابيع فقط.

من جانبه، طالب الأنبا دانيال، أسقف المعادي وتوابعها، بتهدئة الخدمات الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر مايو، بحيث تقتصر على قداس واحد في كل من يومي الجمعة والأحد وبعدد لا يزيد عن 25% من سعة الكنيسة، ويمكن أن يُقام قداس واحد يوم السبت فقط في حالات الأربعين ولعدد محدود من أسرة المنتقل فقط.

يأتي هذا فيما أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة أمس، عدة قرارات أبرزها أن تقوم كل كنيسة بعمل قداس واحد أسبوعي بحضور بعض الكهنة وثلاثة شمامسة من الكنيسة ومُرتل، وذلك دون حضور للشعب، على أن تُعلق صلوات الثالث وباقي الخدمات لحين إشعار آخر، بينما تقام المعموديات بحضور الوالدين فقط.

أما عن الخطوبات والأكاليل، فقط أوضح القمص ميخائيل جرجس وكيل المطرانية، أنه سيتم تخصيص ثلاثة كنائس فقط لهذا الأمر وهم العذراء بحلوان، وكنيسة الشهيدة بالمعصرة وكنيسة الملاك بالمعصرة، وذلك بأعداد محدودة جدا تتمثل في أسرتي العروسين وثلاثين من المدعوين فقط، وعند ازدياد العدد لا يتم استرداد مبلغ التأمين بل يذهب لصالح الكنيسة.

وفي حالات الوفاة، أوضحت المطرانية أن صلوات الجنازات ستقام بالمدافن بالنسبة للمنتقلين بالكورونا، ولا استثناء في ذلك، وحالات الانتقال الأخرى يتم الصلاة عليها بفناء الكنيسة.

من جانبه، اعتذر دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة عن استقبال الزائرين من الرحلات والأفراد وتُعلق به الصلوات حتى نهاية الشهر ولحين إشعار آخر والخطوبات والأكاليل المحجوزة به يتم تحويلها للكنائس المشار إليها في البند رقم 3.

من جهتها، اعتذرت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن عدم استقبال أي رحلات في فترة الإجازات نظرًا للظروف الصحية الحالية دون استثناءات في هذا الأمر.

فيما قررت كنيسة مارمينا بفلمنج بالإسكندرية، تعليق الصلوات والعشيات لمدة أسبوع بالنسبة للشعب وذلك حتى الثلاثاء المقبل، وأن تكون صلوات المعموديات بالتنسيق مع الآباء كهنة الكنيسة والحضور لأسرة المُعمَّد فقط، على أن تقام صلوات الأكاليل بحد أقصى 40 فردًا وقصر صلوات الجنازة على أسرة المنتقل فقط.