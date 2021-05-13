رئيس "دينية الشيوخ" مهنئا بالعيد: تحية لمن يعمرون الأرض بالغرس الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، التهنئة لجمهورية مصر العربية شعبًا وقيادة حكيمة وحكومة والعالم أجمع بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عامر في بيان له، الخميس:"تحية للمزارعين العظماء، من يعمرون الأرض بالغرس الطيب، فعلى الزراعة تقوم الحياة، وهي من الآيات الإلهية لأولي الألباب، {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ}.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أن الزراعة من فروض الكفايات في الشريعة الإسلامية، وبازدهار الزراعة تتقدم الأمم، وترتفع فيها معالم الحضارة، فالزراعة عمارة كما قال سلفنا الصالح، فتحية من القلب لك يا غارس الخير، وصانع الحياة.

ودعا عامر، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها لما فيه الخير للبلاد والعباد.