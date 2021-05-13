شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 178 ألفًا و805 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس الأول، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة، وأن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى أمس الأول 240927، من ضمنهم 178805 حالة تم شفاؤها، و14091 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن «كورونا»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.