شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تستقبل عيد الفطر بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الزقازيق، وديرب نجم، وفاقوس، وبلبيس، وحى أول وثان الزقازيق، ومدينة صان الحجر، من حملات التطهير والتعقيم للأماكن العامة والمساجد، و رفع الأتربة والقمامة والإشغالات من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لخلق جو بيئى وصحى نظيف في أول عيد الفطر المبارك .

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بنقل تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار إلى المدفن الصحى بالخطارة ،وذلك للحد من تصاعد الأدخنة ذاتياً وتفادياً لحدوث حرائق ، كما تم تكثيف حملات رش وتطهير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وتعقيم المساجد ومحيطها ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات السكك الحديد ،فضلاً عن المرور على المحال التجارية بنطاق العاصمة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، برفع السفوحة والأتربة من مدخل المدينة، ناحية مدن القنايات والإبراهيمية والسنبلاوين وميت غمر ، وكذلك رفع السفوحة من الميادين الرئيسية بالمدينة، بالإضافة لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء وتجميعها من الأهالى صباحاً ومساءاً.

وللقضاء على البعوض والذباب للحد من إنتشار الأمراض الصيفية، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز فاقوس برش شوارع الوحدة المحلية بسوادة بالمبيدات الحشرية، بإستخدام جهاز الضباب بالإضافة لتطهير شوارع الدميين، و الصوالح ، و بنى صريد بنطاق مدينة فاقوس، وكذلك رفع القمامة والسفوحة من مناطق كفر البلاسى، ومنية المكرم والمنشية وترعة المنيا، فضلا عن تسوية شارعى الساحة الشعبية والنقراشى بالجليدر.

ولظهور العاصمة بأفضل حال أمام زائريها، ولتوفير مناخ صحى وبيئة نظيفة، قامت إدارة البساتين برئاسة حى ثانى الزقازيق بتقليم وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر، وأمام مستشفى المبرة، فضلاً عن قيام رئاسة حى أول بتطهير وتعقيم عدد من الشوارع .

وللمحافظة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس ، برفع كافة الإشغالات و تراكمات القمامة من كافة شوارع المدينة، وأيضاً قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر برفع الإشغالات والقمامة من جميع الطرقات المؤدية إلى المساجد المقام بها صلاة العيد ، بالإضافة لتطهير وتعقيم المساجد المصرح بها إقامة صلاة العيد.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار تكثيف حملات النظافة والتعقيم بنطاق المحافظة، وخاصة فى محيط وداخل المساجد والمرافق الحيوية، ومواقف سيارات الأجرة ومحطات السكك الحديد، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19،و لتحسين الرؤية البصرية خلال عيد الفطر المبارك ،و وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.