شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل مليونًا و٨٠٠ ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استقبال مليون و768 ألفًا و800 جرعة لقاح «فيروس كورونا» من إنتاج شركة «استرازينيكا» بمطار القاهرة الدولى، صباح أمس، كثانى دفعة ضمن اتفاقية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «يونيسيف»، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وتوجّهت وزيرة الصحة بالشكر لمنظمتى «الصحة العالمية» و«يونيسيف» لدعمهما الدائم لمصر فى خطتها للتصدى لجائحة كورونا، ومواصلة هذا الدعم بوصول ثانى شحنة من اللقاح المضاد للفيروس ضمن اتفاقية «كوفاكس»، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة فى التصدى لهذا الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أن مصر تسلمت الشحنة الأولى من لقاح «استرازينيكا» ضمن اتفاقية «كوفاكس» فى أبريل الماضى بإجمالى 854 ألفًا و400 جرعة، مؤكدة أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التى تتسلمها مصر ستتم إتاحة تلقى اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر وصول 500 ألف جرعة أيضًا من لقاح كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم». وأضافت أن مصر ستتسلم 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الجارى لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصينى ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سينوفاك» الصينية تكفى لتصنيع مليونين وربع من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع 40 مليون جرعة منه بنهاية العام الحالى، إذ إن مصر من أوائل الدول فى القارة الإفريقية التى تبدأ فى تصنيع اللقاحات.

وأوضح الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن «استرازينيكا» حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 76% فى الوقاية من كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، وتابع: «تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، غير أن متلقى (استرازينيكا) سيحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الأولى».

ولفت «حسانى» إلى استمرار عمل مراكز تلقى اللقاحات خلال أيام عيد الفطر، والتى تخطى عددها 400 مركز على مستوى الجمهورية، مناشدًا المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة للحصول على اللقاحات.

إلى ذلك، ثمّنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الجهود التى تبذلها وزارة الصحة للتوسّع فى مراكز التطعيم فى جميع أنحاء الجمهورية، وتيسير عملية تلقى اللقاح على المواطنين. وأكدت أهمية التوزيع العالمى العادل للقاحات فى دول العالم وتطعيم الفئات ذات الأولوية من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعطى موافقة الاستخدام الطارئ للقاحات، استنادًا إلى سلامتها وفاعليتها.

بدوره، أوضح ممثل منظمة «يونيسيف» بمصر، جيريمى هوبكنز، أهمية تسريع وتيرة الحصول العادل على اللقاحات فى دول العالم، حيث إن وصول هذه الدفعة الثانية من اللقاحات إلى مصر من خلال اتفاقية «كوفاكس» سيساهم فى حماية المزيد من المواطنين، وتمكين الدولة من أن يكون لها دور فعّال فى مرحلة التعافى على صعيد المجتمعات المحلية، مؤكدًا فى الوقت ذاته مواصلة دعم جهود الوزارة للتصدى للجائحة.