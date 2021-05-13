شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب سيناء تبدأ تطعيم سائقي التاكسي ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدء تطعيم جميع سائقى التاكسى بمدينة شرم الشيخ ضمن الخطة الموضوعة لتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع بمكتبه، أمس، أن ذلك في إطار استكمال تطعيم العاملين في القطاع السياحى بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية، مضيفا أنه من المقرر تطعيم جميع العاملين بالمراكب واللنشات البحرية بشرم الشيخ، استعدادا للموسم السياحى.

وناشد المحافظ جميع السائقين بالتعاون مع الفرق الطبية وإدارة مرور جنوب سيناء والالتزام بالتطعيم حرصا على صحتهم.

في البحر الأحمر، أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لمديرية الشؤون الصحية.

وفى قنا، تابع المحافظ، اللواء أشرف الداودى، سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لكورونا ومقره «مركز صحة الأسرة بنجع حمادى»، في أول أيام عمل المركز للوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ودعا محافظ قنا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

في المنوفية، استهل، أمس، المحافظ، اللواء إبراهيم أبوليمون، جولته، بتفقد مركز تلقى لقاح كورونا بمستشفى حميات منوف لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين، مناشدا جموع أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم.