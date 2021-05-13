شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام العيد : وزارة الثقافة تبث حفل جديد للمطرب مدحت صالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل عروض وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب حيث تعرض ثانى ايام عيد الفطر الجمعة 14 مايو.

في السابعة مساءا وضمن مبادرة الثقافة بين ايديك فيلم تسجيلى عن مسيرة الفنان والمخرج الراحل كمال يس من انتاج المركز القومي للسينما

ويتناول المحطات الهامة في حياته، بداية من تخرجة في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم رحلتة إلى فرنسا بدراسة الاخراج المسرحي، وأخرج العديد من المسرحيات وعملة كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية حتى وفاته ١٩٨٧.

يليه في السابعة مساء حفل جديد يبث لاول مرة للنجم مدحت صالح يتضمن باقة مختارة من اعماله الفنية الخاصة التي تعبر عن مشوارة الفني إلى جانب مجموعة من اشهر اغاني تراث الموسيقي العربية.