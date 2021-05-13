شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام العيد .. حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وخاصة في الأعياد وأيام العطلات الرسمية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون، حملة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية بني صالح التابعة للوحدة المحلية بالبلاشون على مساحة ٢ مترفي متر، وتمت ضبط المخالف وعرضة على النيابة العسكرية.

وفي سياق متصل، قام مسئولي الوحدة المحلية بإنشاص الرمل، بالتعاون مع القسم الهندسي بالوحدة بفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي على مساحة ١٠٠ متر بقرية العواصية، كما قام مسئولي الوحدة المحلية بكفرأيوب بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، والقسم الهندسي بالوحدة، بإزالة حالة بناء دبش أبيض على مساحة ٣٠٠ متر، وإزالة سور على مساحة ١٤٠ متر بقرية الطحاوية بساتين بركات بقرية الطحاوية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع القسم الهندسي برئاسة المركز، والتعاون مع قسم شرطة أولاد صقر، إزالة كلية لحالة بناء مخالف على مساحة ٥٠٠ متر وعرض المخالف على النيابة العسكرية.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع وقسمي الإزالات والإشغالات برئاسة المركز، حملة تمكنت خلالها من فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة 90 متر، بإسم المواطن «ف. ح. غ» بالوحدة المحلية بشلشلمون، كما تم فك شدة خشبية للدور الرابع على مساحة ١٢٠ متر بإسم المواطن «ر. ع. ا» بالوحدة المحلية ببني هلال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه المشدد على الجميع بعدم التعدي بالبناء المخالف .

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة، بفك شدة خشبية على مساحة ١٥٠ متر بقرية بني شيبل وتمت الإزالة الفورية، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، حملة أسفرت جهودها عن إزالة تشوينات بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر بالوحدة المحلية بالإخيوة، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القرين، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وقسم الإزالات برئاسة المركز، بإزالة غرفة بالدبش على مساحة ٦٠ متر بمنطقة الصياغين وتمت الإزالهطو الفورية على نفقة المواطن، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني عياض، حملة لإزالة سور على مساحة ٥٠ متر تم بناء ٦ متر بقرية سنتريس وتمت الإزاله الفورية ورد الشيئ إلى أصله.