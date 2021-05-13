وكيل وزارة الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفيي الغردقة العام والحميات بعيد الفطر المبارك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول أيام عيد الفطر المبارك تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام وبرفقته الدكتور عمرو عادل، مدير ادارة المستشفيات، والدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ والدكتور جمال المغربي، مدير المستشفى، للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستمع مرعي خلال الزيارة للمرضى واحتياجاتهم للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم، وتم تفقد القسم الداخلي والعناية المركزة وقسم الكلى الصناعي،

كما تأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد

واجتمع مع عدد من الأطباء بالمستشفى وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول خلال الفترة الراهنة.

وتفقد مستشفى حميات الغردقة وبحضور الدكتور بدر قاسم مدير المستشفى واطمئن على حسن سير العمل وتقديم الخدمة الطبية ومقابلة المرضى والعاملين وتقديم التهنئة لهم وتفقد أعمال التطوير بالمستشفى والتأكد من ارصدة الاكسجين وتوافره بمخزون كافي وقدم الشكر للطاقم الطبي وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع حسن معاملة المرضي وذويهم.

وكيل وزارة الصحة يهنئ المرضي والعاملين بمستشفيي الغردقة العام والحميات بعيد الفطر المبارك

وكيل وزارة الصحة يهنئ المرضي والعاملين بمستشفيي الغردقة العام والحميات بعيد الفطر المبارك

وكيل وزارة الصحة يهنئ المرضي والعاملين بمستشفيي الغردقة العام والحميات بعيد الفطر المبارك

وكيل وزارة الصحة يهنئ المرضي والعاملين بمستشفيي الغردقة العام والحميات بعيد الفطر المبارك