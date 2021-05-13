شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لتجمع وادي مجيرح بدهب للتهنئة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بزيارة لقرية وادي مجيرح التابعة لمدينة دهب علي هامش زيارته لمدينة دهب للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

قدم المحافظ خلال الزيارة هدية عيد الفطر عبارة عن كراتين مواد غذائية وكعك العيد، وقام بتوزيع العيدية علي أطفال التجمع ليدخل علي قلوبهم فرحة وبهجة العيد.

والتقى محافظ جنوب سيناء كعادته في كل زيارة لمدينة دهب بالشيخ محمود حسين محمود، وأحد أصدقائه من المعمرين فيما أشاد المحافظ بذاكرتهما القوية وحسهما الوطني العالي، وقال أنه يستمتع بما يحملوه من ذكريات .

وقال المحافظ إنه يحرص دائمًا على زيارة الشيخ محمود وأبنائه وأحفاده في كل زيارة له لمدينة دهب و في المناسبات المختلفة.واستمع المحافظ لعدداً من سيدات وادي مجيرح التي كانت لهن بعض الطلبات تلخصت في زيادة عدد ساعات الإنارة بالقرية وزيادة حصتهم من مياه الشرب التي تنقل إليهم بالسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووعد المحافظ بحلها بالتنسيق مع شركة المياه والشركة القائمة علي تشغيل وصيانة وحدات توليد الكهرباء.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، والعميد أحمد فتحي مدير إدارة مرور جنوب سيناء، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لتجمع وادي مجيرح بدهب ويلتقي أحد العواقل اكبر المعمرين بدهب لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لتجمع وادي مجيرح بدهب ويلتقي أحد العواقل اكبر المعمرين بدهب لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لتجمع وادي مجيرح بدهب ويلتقي أحد العواقل اكبر المعمرين بدهب لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لتجمع وادي مجيرح بدهب ويلتقي أحد العواقل اكبر المعمرين بدهب لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك