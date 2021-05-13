شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والمهمة، في مقدمتها الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، وتنفيذ القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق البحر الأحمر، واستلام مصر 1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر ..

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق البحر الأحمر

استمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، ويساهم فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين (USCGC CHARLES MOULTHROPE)،و(USCGC ROBERT GOLDMAN) ، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء والمستشار حنفى جبالى ومفتى الجمهورية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة أبرز الحضور.. وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أول محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد من أفرع القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العلمين الجديدة، وسط إجراءات احترازية بسبب تفشى فيروز كورونا، حيث التزم المصلون بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات واصطحب المصلون سجادات الصلاة الخاصة بهم.

الإفراج عن 919 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى بمناسبة عيد الفطر.. سجود على الأرض ودموع الفرح بعد وداع أسوار السجون.. المفرج عنهم يشكرون الرئيس السيسي: تعلمنا الدرس واستفدنا من أخطاء الماضى.. صور

بدموع الفرح والسجود على الارض شكرًا لله، ودع 919 سجينا السجون بعفو رئاسي وشرطي، حيث أعرب النزلاء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على لم شمل الأسر المصرية واتاحة الفرصة لهم لقضاء العيد مع ذويهم ، كما قدموا الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية لسرعة انهاء إجراءاتهم وخروجهم من السجن في أول أيام العيد.

مطار القاهرة يستقبل 2.2 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أول أيام العيد.. "طائرة الأحلام" نقلت 500 ألف جرعة من الصين.. والمطار القديم ينهى إجراءات 1.7 مليون جرعة من"كوفاكس".. و10 ساعات فقط فصلت بين وصول الشحنتين

10 ساعات فقط كانت المدة الفاصلة بين وصول طائرة تحمل شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد، استرازينكا، وأخرى تحمل شحنة من لقاح سينوفارم الصينى.

قرارات المالية فى أول أيام العيد.. 30% زيادة بالكميات المطروحة من "الفكة".. سداد 7.6 مليار جنيه من الخزانة لـ"البترول" خصما من مديونية الكهرباء بيونيو.. والإفراج الجمركى عن 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"‎

شهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة لوزارة المالية، وكان في صدارتها إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام، بما يُضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحلات التجارية أو غيرها، ويصب كل ذلك فى التيسير على المواطنين.

صحيفة إسبانية تختار مصر من أهم الوجهات السياحية هذا العام: هناك شىء ما يسحرنا جميعا

قالت صحيفة "ليبرداد ديجيتال" الإسبانية، إن مصر من أفضل الوجهات السياحية المفضلة فى العالم لهذا العام، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدول الأوروبية لاستعادة السياحة بعد أزمة كورونا، تعتبر مصر من أبرز الدول المنافسة للحصول على أكبر عدد من السياح .

المصريون يرفعون شعار "الالتزام قبل الاحتفال".. تشديد إجراءات كورونا الاحترازية بالمحافظات.. غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.. وقف الرحلات النيلية ومنع زيارة المقابر.. السماح لرحلات الغوص فى البحر الأحمر.. صور

جولات مستمرة وإجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص المحافظون بالأقاليم المختلفة على المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق والمتنزهات والكورنيش بمدن المحافظات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، وشكلت المحافظات غرف عمليات للمتابعة الدورية إلى جانب انتشار المحافظون ورؤساء المدن والأحياء بالشوارع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد أية مخالفات.

وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات يسلمون هدايا الرئيس لأسر شهداء الأطقم الطبية

تقديرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشهداء القطاع الطبي، وتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعملون ليلًا ونهارًا ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين، قدم الرئيس هدية لأسر شهداء القطاع الطبى فى المستشفيات الجامعية وشملت (سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وكحك عيد الفطر المبارك).

سفير أمريكا بالقاهرة يصنع الكحك مرتديا ملابس كتب عليها "أنا أحب مصر".. فيديو

هنأ السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، وظهر فى فيديو نشرته صفحة السفارة الأمريكية على موقع "فيس بوك" وهو يصنع كحك العيد ويرتدى ملابس كتب عليها "أنا أحب مصر".

إغلاق شواطئ الإسكندرية وإخلاء الكورنيش فى أول أيام عيد الفطر المبارك.. مراجيح الأطفال ترسم أجواء الفرحة فى ساحة المرسى أبو العباس.. وإقبال ملحوظ على قلعة قايتباى من المصريين والأجانب.. صور وفيديو

رصد ”الخليج 365” أجواء البهجة وفرحة العيد فى ساحة قلعة قايتباى، حيث شهدت القلعة اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا ملحوظا من المصريين وكذلك رحلات السائحين الأجانب.

الشرطة الإسبانية تلقى القبض على شخص اتصل بالطوارئ 9 آلاف مرة

تمكنت الشرطة الإسبانية، من القبض على رجل، بتهمة المكالمات المزعجة، يبلغ من العمر 49 عاما، إذ اتصل بالطوارئ وخدمة الشرطة ما يقارب من 9 آلاف مرة، منذ عام 2019.

تليفزيون الخليج 365 يستضيف نجوم الفن والغناء فى سهرات عيد الفطر.. انتظرونا

يقدم تليفزيون الخليج 365، مجموعة من اللقاءات الخاصة والقوية مع عدد من النجوم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفاة حماة حمو بيكا ودفن جثمانها بمقابر سيدى بشر بالإسكندرية

أعلن مطرب المهرجانات، حمو بيكا عبر حسابه على انستجرام، وفاة والدة زوجته اليوم الخميس، وكتب حمو بيكا، قائلا:" البقاء لله وحده.. توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجتى إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتم دفن جثمان حماة حمو بيكا فى مقابر سيدى بشر بالإسكندرية ويقام العزاء اليوم ليلا أمام المنزل.

تراجع القيمة التسويقية لـ 14 لاعباً بالأهلي.. أبرزهم الشحات ومعلول وأجاي

شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تراجعاً ملحوظاً في قيمة 14 لاعباً بالنادي الأهلي، لظروف غيابهم الطويل عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة أو لتراجع المستوى الفني.

تراجع القيمة التسويقية لـ 10 لاعبين في الزمالك.. وساسي يفقد 300 ألف يورو

شهدت القيمة التسويقية لـ 10 لاعبين بنادي الزمالك، تراجعاً واضحاً طبقاً لآخر تحديث لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، حيث جاء فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء في مقدمة اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم التسويقية، رغم هدفه الأخير في شباك الأهلي بمباراة القمة.

ارتفاع القيمة التسويقية لـ7 لاعبين بالأهلى.. شريف وقفشة فى الصدارة

ارتفعت القيمة التسويقية لـ7 لاعبين بالنادى الأهلى طبقاً لآخر تحديث فى موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، حيث تصدر محمد شريف قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم التسويقية بمقدار مليون يورو دفعة واحدة، بعدما ارتفعت قيمته من 800 ألف يورو ليصل إلى مليون و800 ألف يورو.

ارتفاع القيمة التسويقية لـ 6 لاعبين في الزمالك.. شيكا وبن شرقي الأبرز

شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث في موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تقدماً ملحوظاً لـ 6 لاعبين في الزمالك، جاء في مقدمتهم أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا بعد مشاركتهم الفعالة مع القلعة البيضاء.