شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضة البحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على زيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمدينة الغردقة اليوم على هامش قضائه إجازة العيد بمدينة الغردقة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت وتطبيقها لكافة الإجراءات الاحترازية فى أول أيام عيد الفطر.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن مختلف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة ملتزمة بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية فى ضوء قرارات مجلس الوزراء، وشدد صبحى على المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة استقبال رواد وأعضاء تلك المنشآت أخذا بعين الاعتبار ضرورة استمرار الحزم فى تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير الشباب أن التطور الكبير الذى شهدته المنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مراكز الشباب فى جميع المحافظات سواء فى بنيتها الأساسية أو من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية خلال الأعوام القليلة الماضية جعلها تقوم بدور تنموى رائد كمراكز تنويرية استطاعت من خلاله تقديم العديد من الخدمات المجتمعية المتميزة لكل أبناء قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية إلى جانب قيامها بدورها فى نشر الممارسة الرياضية وتنفيذ العديد من البرامج الثقافية والفنية واحتضان العديد من المبادرات الشبابية الاقتصادية والتنموية بوجه عام.

وتضمنت زيارة الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بالمدينة الشبابية والرياضية وشدد على سرعة الانتهاء من تطوير المدينة لتصبح جاهزة لاستقبال الأفواج الشبابية من مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

كما استكمل الوزير زيارته لبيت الشباب الدولى بالغردقة واطمئن على جاهزيته لاستقبال الشباب فى ضوء تطبيقه للإجراءات الاحترازية ثم تفقد أرض استاد الغردقة واستمع إلى شرح تفصيلى من المسئولين بالمحافظة على الخطوات الخاصة بالانتهاء من الاستاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قام الوزير بزيارة مركز التنمية الرياضية والصالة المغطاة وبعض مراكز الشباب بالمحافظة.