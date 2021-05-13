شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا "سينوفارم الصينى" إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر (صور) الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة (صور) وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين باستغلال إجازة العيد لرفع تراكمات المخلفات والقمامة الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيد الفطر المبارك وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا "سينوفارم الصينى" إلى مطار القاهرة الكهرباء: نتمسك بالاعتماد على الصناعة المحلية فى العدادات مسبوقة الدفع وزير التعليم العالي يستعرض تطور منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية المترو: مد ساعات التشغيل للثانية صباحا مستمر حتى نهاية إجازة العيد