شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، وفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس إيهاب سمير، ميثاق راعي الكنيسة الانجيلية بشرم الشيخ، ممثل الطائفة الإنجيلية بمحافظة جنوب سيناء.

وقام الوفد بتقديم التهنئة من الشعب الإنجيلي لمحافظ جنوب سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك طالبين من الله سبحانه أن يحفظ مصرنا الحبيبة وقيادتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات وشعب مصرنا الحبيبة.