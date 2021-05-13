شكرا لقرائتكم خبر عن مسح بحري لمنطقة التلوث البترولي بالغردقة.. وفحص بصمة الزيت لتحديد المتسبب بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر عملية مسح بحري لمنطقة شمال الغردقة لمتابعة التلوث البترولي بالبقع الزيتية والذي امتد للشواطئ بمناطق متفرقة، فيما حصل باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الاحمر على «بصمة» من الزيت الخام الذي ضرب مناطق متفرقة من شاطى شمال الغردقة لارسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها ولتحديد الجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وتحديد الأضرار البيئية والمالية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية

كانت منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قد شهدت تلوثا بتروليًا بالبقع الزيتية الخام وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة، فيما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول بإجراء مسح بحري للمنطقة.

وتبين من البلاغ الذي تلقته وزارة البيئة رصد تلوث بترولي بالبقع الزيتية، حيث قامت اللنشات البحرية بالابلاغ برصد البقع الزيتية وأعلنت أجهزة وزارة البيئة الطوارئ للمتابعة والتنسيق مع هيئة البترول ومراجعة وجود أي بلاغات وعمل مسح ساحلي لرصد أي تلوث قبل امتداده لشواطئ للقرى السياحية القريبة.

وتم تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وارسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

كان جهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقى إخطارًا بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بالبحر الأحمر على مساحات متفرقة.