شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن الملوحة والكعك.. نصائح غذائية للتمتع بصحة جيدة خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الخميس، عن بعض النصائح في عيد الفطر والحفاظ على المعدة في ظل انتشار فيروس كورونا أولها الإكثار من شرب المياه وتقليل تناول السكريات والحوادق لكونها تضعف الجهاز المناعي للجسم.

وأكد الدكتور هانى الناظر أنه يجب على المواطنين تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح وسكريات وعدم الإفراط في تناول حلويات العيد بشكل كبير وتناول كميات كبيرة من السوائل الطبيعية وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، كما نصح المواطنين عدم تناول الأطعمة بطريقة كبيرة في الصباح للحافظ استقرار الحالة الصحية ويتم تقسيم الطعام بصورة منتظمة على مدار اليوم.

ونصح الدكتور هانى الناظر المواطنين في أول أيام عيد الفطر بعدم الإفراط في تناول الكعك والبسكوت والبيتيفور والشكولاتة لعدم إرباك الجهاز الهضمي وحدوث مضاعفات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أن تلك الحلويات تسبب في زيادة في الوزن بالإضافة إلى الاعتدال في تناول الشاي والقهوة.

ومن ضمن نصائح عيد الفطر عدم تناول الأطعمة الدسمة حتى لا يتعرض الشخص لحالة عسر هضم، ويجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة .

ومن ضمن النصائح في عيد الفطر للحفاظ على المعدة، عدم تناول الملوحة والفسيخ التي تؤثر بالسلب على الجسم وتقلل من مناعة الجسم والامتناع عن تناول الحلويات المصنعة، وتناول طبق سلطة خضراء والإكثار من تناول عصير الجزر والبرتقال والرمان بدون إضافة سكر والبعد عن المياه الغازية والمشى في الهواء الطلق.

ونصح الدكتور هاني الناظر المواطنين التعرض لأشعة الشمس من الساعة 4 إلى 6 مساء للحصول على فيتامن د والبعد عن التجمعات العائلية والالتزام بالاجراءات الوقائية.