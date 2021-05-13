شكرا لقرائتكم خبر عن خلو شاطئ النيل من المواطنين أول أيام عيد الفطر خوفًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلا كورنيش النيل المطل علي مدن دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من المواطنين في أول أيام عيد الفطر كما خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات، حيث لزم المواطنين منازلهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بكل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كل الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية ، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، حفاظًا على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدمًا التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا

خلو شاطيء النيل من المواطنين أول ايام العيد خوفا من كورونا

خلو شاطيء النيل من المواطنين أول ايام العيد خوفا من كورونا

خلو شاطيء النيل من المواطنين أول ايام العيد خوفا من كورونا

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