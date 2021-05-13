شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فورا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليماته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمرك عن الأمصال واللقاحات والأدوية فور وصولها، حتى لو كان ذلك في أيام العطلات الرسمية، خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد؛ بما يُسهم في دعم جهود الدولة لمكافحة تداعيات هذا الوباء العالمي، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس ، إن قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولي انتهت فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن 1.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، التى تعد الدفعة الثانية ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

ووجه بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.

ولفت إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».

وأعرب الوزير، عن تقديره لما يقوم به رجال الجمارك فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية؛ بما يُساعد فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

من جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنة جديدة تشمل 550 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم الصينى»، فور وصولها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى فى إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال السعى لتطعيم أكبر عدد من ممكن من المواطنين ضد هذا الفيروس، فى أقل وقت ممكن.

ووجهً الشكر إلى هالة عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالقاهرة، وفريق العمل، الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان تقليص زمن الإفراج الجمركى.