شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.. غلق مصيف بلطيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شواطئ مصيف بلطيم الستة من المواطنين والمعيدين، ولم يسمح لروادها من الدخول، وأغلقت منافذ المصيف الأربعة، ولم يسمح بالدخول إلا للمقيمين شريطة إقامتهم بفلاتهم وعشهم دون التواجد بشواطئ المصيف، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ،وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعدم دخول المواطنين شواطئ المصيف.

وأكد العميد محمد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع تنفيذ تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع التجمعات بمصيف بلطيم، ومنع الدخول إلا للمقيمين فقط، الذين التزموا عششهم، واقتصر خروجهم على التسوق من السوبر ماركت، والمحال دون التواجد على الشواطئ، مضيفا هناك تشديدات أمنية على بوابة مدخل المصيف، وعلى الشواطئ لعدم السماح بالتواجد بالشواطئ.

وحذر رئيس مدينة مصيف بلطيم، من التسلل من الجبال للدخول للمصيف بدون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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