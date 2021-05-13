شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: متابعة موقف الأكسجين بكل مستشفى والمخزون منه يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الخميس، الدكتور أيمن عباس، مسؤول متابعة استهلاك الأكسجين بالطب العلاجي، بمتابعة آخر مستجدات الوضع بمستشفيات الغربية لموقف الأكسجين بكل مستشفى ومتابعة المخزون منه يوميًا والتأكد من كفاءة شبكات الغاز.

ووجه «حميدة» بضرورة المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين بكل مستشفى ومتابعة المخزون منه يوميًا والتأكد من كفاءة شبكات الغاز والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والحرص على توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهرين على الأقل، والحرص على دقة البيانات المرسلة عن الرصيد الفعلي، وذلك للمساعده في حصر احتياجات كل مستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة بمختلف أنحاء المحافظة.