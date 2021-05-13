شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حملة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعد لحماية الأراضي الزراعية بمحافظات الوادي والدلتا.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم إزالة جميع حالات التعدي خلال وقفة عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء، موضحًا أن هذه المساحات بلغت حوالي 53 حالة بمساحة 2 فدان و9 قيراط وجاءت محافظة المنوفية في المركز الأول بـ21 حالة تعد والفيوم 19 ثم محافظات الشرقية والغربية والبحيرة 17 حلة تعدي على الأراضي.

وأضاف «عيسى» أن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر بناء على توجيهات وزير الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل موضحا أن هناك تنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات، كما يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية

حملة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية

حملة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية

حملة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية