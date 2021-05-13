شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حالة مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بسرعة تقديم الخدمات الطبية لـ4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق دقلت كفر الشيخ، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلفي العلاج اللازم، موجهًا الشكر للأهالي ورجال الإنقاذ ورجال الإسعاف على ما بذلوه من إنقاذهم ونقلهم للمستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ إشارة بانقلاب سيارة ملاكي برعة على طريق كفر الشيخ دقلت وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لموقع الحادث وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقلي السيارة وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام بـ4 سيارات إسعاف.

وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم بالمستشفى العام، تبين إصابة كل من رامي محمد شهاب، 28 سنة، من كفرالشيخ، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن ودخل غرفة العمليات وطارق عبدالمحسن، 35 سنة، من الجرايدة، باشتباه نزيف ما بعد الارتجاج وحجز بقسم طوارئ الجراحة، وأحمد إبراهيم شعبان، 25 سنة، من أبو رية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة، ومسعود عمر، 60 سنة، من كفرالشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة.

محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مصابين في حادث إنقلاب سياره في ترعه

محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مصابين في حادث إنقلاب سياره في ترعه

محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مصابين في حادث إنقلاب سياره في ترعه

المزيد

غلق الحدائق والمتنزهات خلال عيد الفطر بسبب كورونا في كفر الشيخ

تحرير 110 محاضر للمخالفين لقرارات غلق المحال في كفرالشيخ