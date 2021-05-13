شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مركز شباب الباجور من المواطنين لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات كورونا الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب السيد حسن عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، الخميس، إن حملة من مجلس المدينة قامت بإخلاء مركز شباب الباجور من المواطنين وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ووجود تجمعات لمواطنين.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات له، أن الحملات مستمرة على أماكن التجمعات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والأماكن العامة.