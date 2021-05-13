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إخلاء مركز شباب الباجور من المواطنين لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب السيد حسن عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، الخميس، إن حملة من مجلس المدينة قامت بإخلاء مركز شباب الباجور من المواطنين وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة ووجود تجمعات لمواطنين.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات له، أن الحملات مستمرة على أماكن التجمعات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والأماكن العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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