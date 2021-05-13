شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يسلم هدية الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الخميس، بزيارة أسر الشهداء الدكتور محمد أبوالمعاطى أستاذ الباثولوجى، والممرضة هبه البياع بمستشفيات جامعة المنوفية لتقديم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبى من مستشفيات جامعة المنوفية، موجهًا لهم تحية وتقدير الرئيس السيسى لتضحيات شهداء الجيش الأبيض في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتضحية بأرواحهم لتأدية واجبهم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأعرب «مبارك» عن خالص عزائه لأسر الشهداء، مؤكدًا أن مصر لا تنسى أبناءها وتقدر تضحياتهم وترعى أسرهم، مؤكدًا اهتمام رئيس الجمهورية بتكريم هؤلاء الأبطال الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمة، وهذه الهدايا تقديرا لما قدموه وفرصة لمشاركة أسرهم مناسبة عيد الفطر المبارك والتواجد بينهم وتقديم هدايا رمزية شملت (سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وكحك عيد الفطر المبارك).