شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطلق حملة «عيدك عيدنا»: توزيع 7600 هدية للأطفال في المترو والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة النقل حملة «عيدك عيدنا هنفرح أولادنا» من خلال توزيع 7600 من الهدايا الرمزية على الأطفال (الأولاد والبنات) داخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الكساء المصري، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت الحملة توزيع عدد من الهدايا على مرتادي محطات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء التبادلية بالخطين الأول والثاني، بحضور العميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بوزارة النقل، وبالتنسيق مع كلا من المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس على الفضالي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للدعم الفني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، بالتنسيق مع كلا من فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع 6000 هدية رمزية للأطفال، بينها كابات عليها علم مصر للأولاد، وإكسسوارات للبنات، وذلك أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق حيث إن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة بواقع ألفين بكل محطة (الشهداء- أنور السادات- العتبة).

وقامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق مع فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد 1600 هدية رمزية للأطفال الأولاد والبنات بمحطة مصر برمسيس أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك بالمحطات وداخل القطارات.