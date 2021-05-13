شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يقدم التهاني والورود لمرضى مستشفى حميات نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بزيارة تفقدية لمستشفى حميات نجع حمادي لتقديم التهنئة إلى المرضى بالمستشفى

وتفقد «تواضروس» رافقه الدكتور حسام أبوضيف نائب مدير المستشفى، جميع مرضى كورونا بالمستشفى، مطمئنًا على سلامتهم، ومقدمًا التهاني والورود لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد على ضرورة تقديم كامل الخدمات الطبية المناسبة للمرضى حتى يتثنى الشفاء لهم.