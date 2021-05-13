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وكيل وزارة الصحة يقدم التهاني والورود لمرضى مستشفى حميات نجع حمادي

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بزيارة تفقدية لمستشفى حميات نجع حمادي لتقديم التهنئة إلى المرضى بالمستشفى

وتفقد «تواضروس» رافقه الدكتور حسام أبوضيف نائب مدير المستشفى، جميع مرضى بالمستشفى، مطمئنًا على سلامتهم، ومقدمًا التهاني والورود لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد على ضرورة تقديم كامل الخدمات الطبية المناسبة للمرضى حتى يتثنى الشفاء لهم.

وكيل صحة قنا يتفقد عزل حميات نجع حمادي
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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